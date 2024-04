Esclusiva: Felipe Anderson, la Juve per ora non affonda. E lui…

Felipe Anderson e il futuro: confermato l’interesse della Juventus da oltre quattro mesi, ma fin qui il club bianconero non ha definito e contano solo le firme. I contatti sono continuati, la Juve potrebbe uscire allo scoperto nelle prossime settimane, ma anche no. A prescindere dal fatto che Felipe Anderson trovi un accordo con la Lazio (Fabiani ha parlato di un quinquennale offerto) oppure una proposta vantaggiosa altrove. Ma è possibile soprattutto che la Juve decida di non andare fino in fondo, malgrado certezze mediatiche che a noi non risultano. Nel senso che oggi non ci sono accordi. Nel frattempo Felipe Anderson ha ripreso a dialogare con la Lazio, ma fin qui senza sostanziali novità. La Juve non ha fretta e potrebbe proprio cambiare direzione, probabilmente perché ci sono altre novità in cantiere (vicenda allenatore in testa). E il club bianconero potrebbe decidere di prendere ulteriore tempo, portando così Felipe Anderson (oggi 31 anni) a valutare con maggiore coinvolgimento altre opzioni. La Lazio, ovviamente, ma anche la possibilità – da non sottovalutare – di un ritorno in Brasile.

Foto: twitter Lazio