Tutto confermato: Candreva alla Samp. Ora è ufficiale

Tutto confermato: Antonio Candreva è finalmente della Sampdoria. Come vi abbiamo raccontato per la prima volta il 18 settembre e confermato il 20 e il 24. L’ex Inter arriva in prestito con obbligo di riscatto e ha firmato fino al 2024. Ecco il comunicato dei blucerchiati:

“Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal F.C. Internazionale i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Candreva (nato a Roma il 28 febbraio 1987). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2024”.

Foto: Twitter Sampdoria