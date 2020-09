Esclusiva: Candreva, solo Samp! E’ fatta. I dettagli. E Ranocchia…

Antonio Candreva, solo Samp. Accostato ad almeno altri tre club senza che ci fossero i presupposti o una parvenza di trattativa, vi avevamo raccontato come i dialoghi con l’Inter fossero indirizzata verso un felice esito. C’era il via libera, ora ci sono anche gli accordi definitivi. Al club nerazzurro andranno 2,5 milioni, Ranieri avrà l’esterno offensivo che cercava, mentre per Candreva pronto un contratto triennale con opzione. Ora, con Godin al Cagliari, bisogna aspettare la decisione di Andrea Ranocchia: c’è l’interesse di almeno tre club, ma il Genoa è in pressing e spera di incassare il sì. Da ieri Ranocchia sta valutando tutte le possibilità, l’Inter continua a muoversi in uscita. E Darmian sarà presto definito secondo un vecchio accordo con il Parma.

Foto: Daily Express