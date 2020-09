Il retroscena: Candreva, c’è solo la Samp. E l’Inter ha già dato il via libera

Antonio Candreva non rientra nei programmi dell’Inter. L’esterno ha un contratto in scadenza, il club nerazzurro non avrà particolari pretese nel liberarlo. Nelle ultime ore sono andati avanti i discorsi con la Samp: Candreva è stato accostato a diversi club, non sempre in modo corrispondente alla realtà, oggi c’è solo la Samp. Si parla molto della Fiorentina ma con Chiesa in organico Candreva non avrebbe spazio, a meno che non decida di fare la riserva (ovviamente è una battuta…). Non sappiamo se emergerà qualcosa dall’estero nei prossimi giorni, non sappiamo soprattutto quanto possa essere gradita una soluzione del genere. La verità è che ora la Samp confida in una risposta positiva a stretto giro.

Foto: twitter Inter