Esclusiva: Vidal-Inter e la tempistica. Candreva e Dalbert gli aggiornamenti

Chiusa l’operazione Godin, l’Inter accoglierà Arturo Vidal. Negli ultimissimi minuti ulteriori contatti con l’entourage: lunedì può essere il giorno del suo arrivo. Ma dobbiamo aspettare la firma di Godin per il Cagliari, quindi lo sbarco di King Arturo può arrivare subito dopo o subito prima, la tempistica di Godin vede comunque il Cagliari in dirittura. Non ci sono mai stati dubbi, neanche mezzo, che Vidal sarebbe diventato nerazzurro, ora entriamo in pieno countdown. Aggiornamento su Candreva: accostato a più squadre nelle ultime settimane (anche al Napoli, senza alcun tipo di fondamento), ora la Samp è la squadra più vicina. L’Inter ha dato il via libera, ora dipende solo da Candreva. Le ultime su Dalbert: sono arrivate quattro proposte, dall’Italia e dall’estero, per il prestito con diritto di riscatto. Ma l’Inter, almeno per ora, non apre assolutamente al prestito.

Foto: twitter barcellona