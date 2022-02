Inzaghi e i rinnovi: “Brozovic importante per l’Inter, spero in Perisic e Handanovic”

La settimana appena trascorsa, in casa Inter, è stata importante non solo per il lavoro sul campo di una squadra chiamata a riprendere il cammino dopo l’inaspettato stop arrivato domenica scorsa contro il Sassuolo, ma anche per le novità giunte sul fronte rinnovi. In settimana è stata infatti raggiunta l’intesa per il prolungamento del contratto di uno dei perni del centrocampo nerazzurro come Marcelo Brozovic, in linea con quanto raccontato da noi già nel mese di ottobre.

Novità si attendono anche sul fronte Ivan Perisic, con l’Inter che si è già cautelata assicurandosi le prestazioni di Robin Gosens ma che punta in ogni caso a trattenere a Milano il croato, in una trattativa che al momento non sembra impossibile. Un discorso simile riguarda, inoltre, anche il portiere Samir Handanovic.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa, in programma domani sera, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha espresso appunto il suo parere sulla questione rinnovi: “Sappiamo tutti qual è l’importanza di Brozovic per questa squadra. Ma vale lo stesso discorso per Barella e Lautaro, come mi auguro per Perisic e Handanovic. Sono cose che spettano alla società, ho dei dirigenti che sono sempre presenti e lavorano ventiquattro ore su ventiquattro per far sì che l’Inter sia competitiva”.

Foto: sito ufficiale Inter