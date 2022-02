Perisic dopo Brozovic: un altro rinnovo “non impossibile”. E il Milan ne piazza due

L’Inter ufficializzerà presto il rinnovo di Marcelo Brozovic, a conferma che non ci voleva un miracolo: esattamente il contrario, come vi abbiamo raccontato negli ultimi mesi. E non serve un miracolo per blindare Ivan Perisic: a dicembre eravamo già oltre il 50 per cento, malgrado il pessimismo generale, come quello che coinvolgeva Brozovic. Marotta ha aggiunto che c’è la stessa intenzione con Samir Handanovic, anche questo un passaggio scandito.

E presto toccherà al Milan che ha già blindato Theo Hernandez, senza perdere troppo tempo. E che ha raggiunto un’intesa sia con Bennacer che con Leao, entrambi destinati a scattare dal 2024 al 2026 con reciproca soddisfazione. Per Leao si attendeva il via libera del Tas che ha scagionato il portoghese da qualsiasi responsabilità dopo la risoluzione unilaterale del rapporto con lo Sporting prima del trasferimento al Lille.

Foto: Twitter Inter