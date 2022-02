Inzaghi: “Con il Genoa sfida delicata. Nessun allarme in attacco”. Il punto sul recupero degli infortunati

Riscattare la sconfitta maturata nella scorsa giornata contro il Sassuolo e riprendere il cammino verso il diciannovesimo scudetto. È questo l’obiettivo dell’Inter di Simone Inzaghi, che domani sera tornerà in campo contro il Genoa, nella sfida in programma nel capoluogo ligure alle ore 21. Intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico nerazzurro ha presentato l’avversario: “Troveremo una squadra in salute, che nelle ultime quattro partite ha fatto altrettanti pareggi giocando un ottimo calcio. Loro sono organizzati e lottano per la salvezza, sarà una sfida delicata”.

Sulle critiche nei confronti di Lautaro Martinez e della sterilità offensiva: “Noi siamo ancora il miglior attacco del campionato e non esiste un problema in questo senso. La preoccupazione si crea quando non crei occasioni, invece anche contro il Sassuolo abbiamo prodotto tanto”.

Inzaghi prosegue: “All’inizio di questo percorso dalla proprietà mi è stato chiesto di mantenere una posizione in Champions, di tornare agli ottavi della competizione e vincere la Supercoppa. I ragazzi sono stati straordinari, in questo momento serve equilibrio e l’ho visto nella società e nella squadra. Quest’estate si parlava di allarmismi, ho sentito tanti commenti. Noi invece dobbiamo solo analizzare dove fare meglio. Domenica i ragazzi della curva sono stati straordinari e ci hanno incitato nonostante la sconfitta, penso che siano felici per quello che sta facendo la squadra“.