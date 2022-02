Marotta: “Brozovic rinnoverà entro una settimana. Vogliamo andare avanti anche con Handanovic e Perisic”

Non un momento semplice per l’Inter, reduce dalle sconfitte con Liverpool e Sassuolo. Di questo e di altro ancora ne ha parlato Marotta nel corso di un’intervista a Sky Sport: “Ci sono momenti nella vita e nello sport in particolare in cui bisogna essere consapevoli di soffrire. Stiamo soffrendo, ma dobbiamo continuare con un lavoro ancora più duro e con la fiducia che ci deve essere accreditata dopo il percorso fatto fin qui. Sapevamo che gennaio e febbraio sarebbero stati i mesi più complicati. Inzaghi è un professionista molto preparato, sta svolgendo in pieno l’input dato dalla società. Al di là del ko meritato di ieri, che ci deve solo dare lo spunto per migliorare, dico che Inzaghi ci dà credibilità e la squadra ha identità. Siamo campioni in carica e vogliamo difendere lo Scudetto. Brozovic? In pochi giorni, in una settimana, arriveremo a una firma che sancirà il rinnovo di contratto con lui. Perisic e Handanovic sono due professionisti col quale vogliamo andare avanti, meritano la conferma”.

FOTO: Sito Inter