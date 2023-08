Pellegrini e Rovella alla Lazio: tutto in 48 ore! Le cifre

Luca Pellegrini e Nicolò Rovella alla Lazio: esattamente tutto come vi abbiamo anticipato nelle ultime 48 ore. Doppio accordo con la Juve, nessuna fibrillazione e nessuna rottura. E soprattutto nessun blitz di Fabiani a Torino, le cose stavano procedendo bene. Mercoledì avevamo scritto che il giorno dopo (ieri) la Lazio avrebbe chiesto a sorpresa Rovella, tutt’altro che incedibile, una richiesta di Sarri. Ieri è andata proprio così, poco fa la chiusura prestito con obbligo di riscatto a circa 17 milioni. La Lazio ieri aveva offerto 15, è salita di un paio di milioni e la Juve mai aveva chiesto 23-24 milioni. Per Pellegrini la Lazio aveva chiuso gli accordi con il terzino classe 1999 due giorni fa, ieri Lotito non voleva versare i 5-6 milioni richiesti, alla fine saranno 4,5 per un totale di 21,5 milioni. Operazioni sempre collegate, come raccontato ieri sera, con fiducia intatta alla larga da “trattativa saltata, fibrillazioni e chiusura difficile”. La Lazio ha dato la precedenza a Rovella e non alle piste estere (troppi nomi senza fondamento…). Sia Nicolò che Pellegrini avevano preparato la valigia già ieri sera, hanno dovuto aspettare ancora per una notte. Adesso sarà Lazio, missione – rapidissima – compiuta in circa 48 ore.

Foto: Instagram Pellegrini