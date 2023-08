L’indiscrezione: Pellegrini e Rovella alla Lazio, trattativa a oltranza. Le ultime

Luca Pellegrini e Nicolò Rovella alla Lazio: si va a oltranza. E ci saranno contatti per tutta la notte, agli orari preferiti da Claudio Lotito. In giornata siamo andati a un passo dalla definizione della doppia trattativa. Poi ci sono stati alcuni contrattempi sia sul prezzo per il riscatto obbligato di Pellegrini (Lotito vorrebbe spendere meno di 5-6 milioni) che sulla valutazione di Rovella (ci sono accordi sulla formula, prestito con obbligo di riscatto e il sì incondizionato del centrocampista che vuole andare alla Lazio). Sia con Pellegrini che con Rovella ci sono gli accordi (quello su Pellegrini lo avevamo svelato ieri), ora serve il resto. Per il centrocampista la Juve chiede qualcosa in più di 15 milioni: smentiamo assolutamente una richiesta vicina ai 25 milioni, siamo decisamente sotto i 20, mentre la Lazio vorrebbe investire qualcosa in meno. Si continuerà a lavorare no stop, a oltranza appunto.

Foto: Instagram Pellegrini