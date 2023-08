Esclusiva: Pellegrini-Lazio, c’è l’accordo. I dettagli

Luca Pellegrini sarà ancora il terzino sinistro della Lazio. Ieri vi avevamo che oggi sarebbe stato il giorno chiave, è andata proprio così. Nel corso di un incontro sono stati raggiunti che porteranno la Lazio a rilevare il cartellino con obbligo di riscatto in caso di qualificazione a una coppa europea (anche la Conference), per una cifra di 5-6 milioni. Il nodo più importante era quello relativo all’ingaggio da oltre 3 milioni di Pellegrini con la Juve, anche in questo caso sono stati raggiunti tutti gli accordi: il club bianconero contribuirà per il 55-60% nella prossima stagione e in quella successiva. Pellegrini firmerà un quadriennale con la Lazio più opzione. Domani verranno formalizzati gli ultimi dettagli e Pellegrini potrà mettersi nuovamente a disposizione di Sarri. Lo specialista romano aveva avuto altre proposte ma ha saputo aspettare la Lazio e, adesso, verrà accontentato.

Foto: Instagram Pellegrini