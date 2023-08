Esclusiva: la Lazio si muove per Rovella. E su Casadei…

Domani ci sarà il contatto tra Lazio e Juve per mettere a posto l’operazione Pellegrini, ormai imbastita e in dirittura d’arrivo. Ma già nella giornata di oggi il club biancoceleste ha mosso dei passi molto importati per Niccolò Rovella, un obiettivo molto concreto, uno dei profili che la Lazio vorrebbe mettere a disposizione di Sarri. Rispetto a qualche giorno fa c’è un’apertura della Juve motivata dal fatto che il sovraffollamento a centrocampo può portare anche alla necessità di mandare a giocare qualche pedina. Fino a 10-15 giorni fa la Juve non voleva spostare Rovella, adesso se ne può parlare. Un motivo in più per studiare altre soluzioni competitive dopo quanto accaduto per Samuele Ricci. La Lazio ci sta nuovamente provando, stavolta con possibilità in crescita di poter raggiungere un accordo. Aggiornamento su Casadei: l’inserimento c’è stato, la Lazio continua a lavorarci pur sapendo che il classe 2003 ex Inter ha un accordo con il Leicester. Ma Casadei non ha ancora firmato, pur gradendo molto la destinazione alla corte di Maresca, quindi la situazione andrà seguita fino a quando non ci sarà il nero su bianco.

