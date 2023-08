Pavard-Inter: non c’era una deadline, ma il trionfo della logica

Benjamin Pavard e l’Inter: un inseguimento di qualche settimana, giorni e giorni in fiduciosa attesa, l’approdo in nerazzurro che vi abbiamo anticipato alle 14,36 nel bel mezzo di deadline inesistenti. Ci spieghiamo: l’Inter aveva capito che sarebbe scattato il via libera, le rassicurazioni erano arrivate dal CEO del Bayern, dal direttore sportivo, ben oltre la normale resistenza di Tuchel che legittimamente aspettava un sostituto. La controprova è un sorgente di acqua limpida e trasparente: Pavard è partito per Milano, dove è arrivato poco fa, ancor prima che il Bayern prendesse un sostituto (che in realtà ancora deve prendere), a conferma che la strada era tracciata. E che non servivano deadline di alcun tipo, ma certezze che andavano confermate dai fatti. Proprio così. Pavard per l’Inter è sicuramente un grande acquisto.

Foto. Instagram Pavard