Il retroscena: Pavard-Inter, le cifre esatte e la volontà del francese

L’Inter vuole Benjamin Pavard, assolutamente ricambiata dal difensore francese in scadenza di contratto con il Bayern. Con tutto il rispetto per chi riporta dalla Germania, a noi non risulta che il club tedesco abbia chiesto 40 milioni più bonus, ma un totale di 35 milioni. E vi confermiamo quanto anticipato nella serata di ieri, l’Inter è disposta ad arrivare a circa 30 milioni con una base fissa di 25. E vuole andare fino in fondo, ha mollato qualsiasi altra pista, la priorità è Pavard. E l’Inter ha già l’accordo con il difensore francese, quindi continuerà a spingere. Un passaggio importante, come raccontato sempre ieri, è la tempistica: il Manchester United non ha ceduto Maguire, che ten Hag ha addirittura confermato nelle ultime ore dopo la trattativa con il West Ham. Vedremo come andrà a finire, ma a Manchester c’è bisogno di tempo, mentre l’Inter è assolutamente concentrata su Pavard.

Foto: Instagram Pavard