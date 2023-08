L’indiscrezione: Pavard-Inter, è fatta! Atteso a Milano per le visite

Benajamin Pavard all’Inter: affare fatto! Come anticipato con un tweet delle 14,36, adesso l’ormai ex difensore del Bayern potrà organizzare le visite e raggiungere stasera Milano nerazzurra per aggregarsi al club che ha sempre voluto. Operazione da circa 32 milioni bonus compresi, ora ci siamo davvero. L’Inter ha voluto mettere fretta al Bayern, ma sapevamo già dalla scorsa settimana che il club nerazzurro avrebbe voluto una risposta per Pavard entro i primi giorni di questa settimana. Quindi, nulla di nuovo. Ma adesso dopo le garanzie del CEO del Bayern, del direttore sportivo e quasi della tifoseria tedesca (scherziamo), possiamo dire che qualsiasi deadline serviva a poco. L’Inter ha deciso di puntare su Pavard, un grande acquisto, ha aspettato qualche giorno per prendersi qualche rischio (calcolato) in più. Lo diciamo perché qualsiasi piano B, lo diciamo con tutto il rispetto, non avrebbe avuto lo stesso spessore di Pavard, il famoso Schuurs ha caratteristiche diverse, le soluzioni in prestito avrebbero dato una qualità inferiore al reparto difensivo di Simone Inzaghi. Ecco perché ora la deadline serviva a poco, piuttosto serviva portare a casa Pavard. Senza deadline perché se poi il Bayern avesse sbloccato tra mercoledì o giovedì, sarebbe rimasto il rimpianto. Al massimo sarebbe stato giusto bloccare una soluzione di riserva per le ultime ore di mercato, ma era importante aggiungere il francese a un organico che aspettava il suo arrivo. E andrà esattamente così. Pavard a Milano in serata e poi le visite, un grande colpo per l’Inter.

Foto: Instagram Pavard