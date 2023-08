Esclusiva: Pavard, l’Inter arriverà fino a 30 milioni

Il lancio della Bild sul forte interesse dell’Inter per Benjamin Pavard ha motivo di esistere. Citiamo la fonte per rispetto, ma andiamo oltre. L’Inter ha intenzione di arrivare fino a 30 milioni (bonus compresi) per assicurarsi il classe ’96 in scadenza con il suo attuale club. È una virata decisa, quella del club nerazzurro, considerato che gran parte del tesoretto che doveva essere impiegato per il secondo attaccante, sarà destinato per un grande difensore centrale. Non ci sono mai stati margini per Scalvini, le altre soluzioni (da Chalobah a Tanganga) sono per ora in secondo piano. L’Inter si è mossa conoscendo il gradimento del diretto interessato che vuole lasciare la Baviera per un’altra esperienza. Il vero pericolo per l’Inter è rappresentato dal Manchester United che -come raccontato- cerca un centrale con quelle caratteristiche e ha sondato anche Todibo. Il vantaggio nerazzurro potrebbe essere quello di essersi mosso per tempo, mentre i Red Devils devono ancora smaltire qualche esubero sia in difesa (Maguire) che a centrocampo.