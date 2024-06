Noslin, Stengs e Dele-Bashiru: la Lazio ora va di corsa

Tre obiettivi concreti, molto concreti, che la Lazio vuole centrare nei prossimi giorni a conferma di quanto vi abbiamo svelato nelle ultime settimane. Partiamo da Noslin: il Verona sa di non poterlo trattenere in presenza di un’offerta importante, Lotito e Setti sono stati in stretto contatto e ora sarà possibile organizzare l’ultimo contatto per chiudere con il prevedibile inserimento di Akpa-Akpro nella trattativa più un conguaglio di circa 15 milioni. Alla Lazio piace molto Cabal, ma potrebbe essere un affare a parte. Obiettivo numero due: Stengs ormai ai dettagli o quasi, con il sì del diretto interessato e il via libera del Feyenoord per una base di 12 milioni più bonus. Il club olandese mai ha chiesto 20 milioni, questo lo aggiungiamo a titolo di cronaca. Terzo passaggio: Dele-Bashiru, il centrocampista nigeriano classe 2001 dell’Hatayspor che ha dato la precedenza alla Lazio, ora si definirà, molto presto, ciò che resta per convocarlo in Italia e organizzare le visite. Senza dimenticare Tchaouna, operazione già chiusa e in attesa di annuncio.

Foto: Instagram Dele-Bashiru