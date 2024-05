L’indiscrezione: Lazio-Tchaouna sì. Dia e Coulibaly no. Su Kamada…

La Lazio non è ancora pienamente dentro il mercato, ma la pista legata a Tchaouna va seguita con attenzione. Un nome accostato al club da almeno tre settimane, una pista che può riscaldarsi già entro le prime settimane di giugno. Stiamo parlando di un esterno offensivo 2003 molto interessante e di prospettiva, a condizioni giuste (clausola da 8 milioni) e con una concorrenza che può essere anticipata dall’irruzione della Lazio. Non abbiamo invece riscontri su Dia che può essere preso per 15 milioni ma che è difficilmente collocabile considerata la situazione Immobile. E neanche su Coulibaly, accostato alla Lazio ma senza troppi margini di manovra. Il club di Lotito spera, invece, di incassare il sì definitivo da Kamada per il rinnovo del contratto in scadenza: il giapponese ha dato segnali positivi, ma serve il nero su bianco per sventare eventuali irruzioni a sorpresa.