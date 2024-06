L’indiscrezione: Stengs-Lazio in un vicolo cieco. Ora una settimana importante, il riepilogo

L’ultimo contatto tra la Lazio e il Feyenoord per Calvin Stengs risale a venerdì sera. E le parti hanno quasi mandato per aria tutto, il quasi è di cautela, dopo che alcune carte in tavola sono state cambiate. Premessa: se vi dicono che Isaksen è stato ritenuto incedibile, non è assolutamente vero. Il Feyenoord lo aveva chiesto, la Lazio aveva aperto malgrado smentite di facciata, poi si sono incartati sul conguaglio. La Lazio avrebbe dovuto rinunciare agli effetti del Decreto Crescita e aveva chiesto un conguaglio di 2 milioni per garantirsi una plusvalenza rispetto all’operazione chiusa la scorsa estate. Il Feyenoord aveva invece chiesto uno scambio alla pari con valutazione 14, consapevole che così avrebbe fatto una plusvalenza importante rispetto ai 6 milioni spesi per prelevarlo dal Nizza e portarlo in Olanda. Inizialmente il cartellino era stato valutato 10 più 2 di bonus, se la Lazio avesse voluto lo avrebbe chiuso. Ci sono stati almeno 2-3 incontri o call negli ultimi 10 giorni, tempo perso. Le parti si sono irrigidite, alla fine Isaksen è diventato incedibile quando mai lo è stato, come provocazione ieri sera è stato il Feyenoord a chiedere un conguaglio alla Lazio per perfezionare lo scambio. E tutto è andato (quasi) a carte per aria. Il club di Lotito conta di chiudere alcune operazioni in settimana: da domani in poi ogni giorno dovrebbe essere quello giusto per il centrocampista Dele-Bashiru, la distanza con il suo agente è minima; si sta andando avanti in modo molto concreto per Noslin–Cabal con il Verona e l’Hellas vuole chiudere entro il 30 giugno. E Samardzic? Vi abbiamo già raccontato giorni fa del ritorno a sorpresa della Lazio su un talento che aveva seguito nelle ultime due sessioni di mercato: serve trovare un incastro a 15-16 milioni più bonus (l’offerta della Lazio) e capire se l’Udinese accetterà una contropartita tecnica. Bisognerà soprattutto non impelagarsi nel gioco delle commissioni che spesso hanno frenato trasferimento di Samardzic. Di sicuro la Lazio ci riproverà: Italia fin qui, sottolineiamo fin qui, c’è solo il club biancoceleste, mentre ci sono stati sondaggi dall’estero per il gioiello della famiglia Pozzo, Fenerbahce compreso. Intanto, siamo davvero ai dettagli per la mezzala-trequartista Munoz in scadenza di contratto con il Barcellona.

Foto: Instagram Stengs