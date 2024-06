Esclusiva: Cristo Munoz, vicino un baby colpo Lazio in uscita dal Barcellona

La Lazio sta chiudendo un’operazione per un giovane talento del Barcellona. Stiamo parlando di Cristobal Munoz Lopez mezzala e all’occorrenza trequartista classe 2005. Munoz è stato protagonista nella Youth League ed è stato convocato anche dal Barcellona B. Un ragazzo di indubbie qualità che arriva da una cantera sempre molto florida. Su Munoz c’erano il Lecce e altri club, ma la Lazio è in vantaggio e si appresta a chiudere l’operazione. Il contratto di Munoz scadrà tra pochi giorni, aveva altre proposte dall’Italia e anche dall’Almeria. Ma ha ormai deciso di accettare l’offerta della Lazio, il 2005 dovrebbe andare in ritiro con la prima squadra e poi essere aggregato all’Under 19.

Foto: Instagram Cristo Munoz