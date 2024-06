Esclusiva: la Lazio torna su Samardzic e si informa. La valutazione

Domanda: cosa accadrà quest’estate per Lazar Samardzic dopo i vani inseguimenti delle ultime sessioni? L’Udinese vuole cederlo, anche se non lo ammetterà mai. Ma non lo cederà mai alla condizioni che chiede, almeno 25 milioni compresi i bonus. A meno che non si materializzi un amatore lontano dalla Serie A, un amatore che al momento non c’è. Dalle nostre parti la Juve ha continuato a informarsi, ma non come obiettivo principale, almeno in questi giorni. Possiamo aggiungere una novità: la Lazio, che lo aveva cercato a sorpresa sia la scorsa estate che a gennaio, si è informata nelle ultime 48 ore. Tutto questo perché dopo aver centrato le priorità (Noslin, Dele-Bashiru in arrivo, Stengs, un terzino sinistro con Cabal sempre in lista) potrebbe decidere di fare un altro centrocampista. Ma soltanto alle condizioni giuste, cioè per una cifra base di 15-16 milioni più bonus. Dipenderà dall’eventuale mercato che si svilupperà per Samardzic, nel frattempo la Lazio si è informata.

Foto: Instagram Samardzic