Esclusiva: Noslin-Cabal, contatti sempre più fitti tra Lazio e Verona

Il Verona libererà presto Marco Baroni che potrà firmare quindi il biennale con la Lazio. Ma, come già anticipato, la Lazio quasi sicuramente chiuderà un paio di operazioni con l’Hellas. Avevamo già detto di Tijjani Noslin, molto legato all’allenatore, attaccante classe 1999 di assoluta qualità. Il Verona chiede 15 milioni più bonus, la Lazio spera in uno sconto, ma vuole accontentare Baroni pur avendo tenuto vivi i contatti con il Partizan per Bazdar. Intanto, come già svelato, Fabiani si è informato con il Verona anche di Juan Cabal, esterno basso colombiano classe 2001, reduce da una buonissima stagione. La Lazio ha sondato Doig, oggi al Sassuolo, ma Cabal ha maggiori chance. Esattamente come procede spedita la trattativa per Fisayo Dele–Bashiru, centrocampista nigeriano classe 2001 in uscita dai turchi dell’Hatayspor. Intanto sta per essere formalizzata la cessione di Luis Alberto all’Al-Duhail per circa 10 milioni di euro.

Foto: Twitter Verona