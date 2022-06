L’indiscrezione: Pirlo e Daniele De Rossi, due piste da seguire. Castori-Perugia ok

Contatti e decisioni da prendere. Ieri vi abbiamo raccontato come Andrea Pirlo abbia avuto contatti a sorpresa con il Karagumruk, ambizioso club . I contatti sono proseguiti, il Maestro gradisce la destinazione turca e ripartirebbe da un campionato straniero dopo aver scartato altre soluzioni. Chiaramente in situazioni del genere servono accordi definitivi, quindi bisogna avere pazienza e un minimo di prudenza. Due giorni fa vi avevamo anticipato come Daniele De Rossi fosse in corsa per la panchina del Cagliari, grande sorpresa prima del weekend. E la decisione arriverà presto: Giulini aveva incontrato Pippo Inzaghi (che ovviamente non è fuori dai radar, ha chiesto una squadra competitiva), mentre Capozucca aveva segnalato Andreazzoli (che ha avuto contatti anche con lo Spezia e che resta abbondantemente in corsa per la panchina rossoblu ). DDR è la mina vagante delle ultime ore, non corrisponde al vero quanto pubblicato da un quotidiano locale che lui non avrebbe voglia di lasciare lo staff Italia. È l’esatto contrario, De Rossi (sondato dal Pescara qualche settimana fa) sarebbe invece felice di partire con una nuova esperienza, il Cagliari lo sta valutando con attenzione e curiosità, presto deciderà. Nessun problema a Perugia dove Santopadre con la sua politica senza programmazione ha perso un altro allenatore (Alvini dopo Caserta, la Cremonese è al traguardo) e ha scelto Fabrizio Castori. Confermato quanto vi avevamo raccontato nei giorni scorsi: la firma sul contratto (biennale) arriverà tra martedì e mercoledì.

Foto: Sito Figc