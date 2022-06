L’indiscrezione: Castori-Perugia, programmato incontro per la firma

Fabrizio Castori viaggia velocemente verso la panchina del Perugia. Ieri sera era stato contattato anche dall’Ascoli, ma come segnalato dal patron Pulcinelli via social, il primo della lista è Pippo Inzaghi, nella speranza di poter chiudere rapidamente, malgrado la concorrenza. Entro il weekend, Castori dovrebbe incontrare il Perugia (che nel frattempo ha liberato Alvini per la Cremonese) per trovare gli accordi definitivi.

Foto: sito ufficiale Salernitana