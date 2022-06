Esclusiva: il Cagliari valuta anche Daniele De Rossi per la panchina

Il Cagliari deve scegliere l’allenatore e sta completando un giro d’orizzonte. Non soltanto Aurelio Andreazzoli (che è nella lista dello Spezia, dopo essere stato un candidato per la Cremonese ma dopo Alvini) e Filippo Inzaghi (prima scelta dell’Ascoli, come preannunciato dal numero uno del club marchigiano). Un’idea delle ultimissime ore porta a Daniele De Rossi, un profilo che intriga: valutazioni in corso, aspettando la decisione definitiva.

Foto: sito FIGC