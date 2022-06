Esclusiva: il Karagumruk corteggia Pirlo, contatti in corso

Il Karagumruk cerca un allenatore importante e l’ha individuato in Andrea Pirlo. Contatti in corso, non ci sono accordi definitivi ma lo stesso ex Juve ha aperto alla possibilità di andare a Istanbul. Pirlo ha avuto altre richieste che fin qui non ha voluto approfondire. Il Karagumruk è reduce da un campionato importante, le ambizioni del club sono elevate, Pirlo troverebbe tanti italiani oppure ex protagonisti in Serie A, a partire dal portiere Viviano e dell’attaccante Borini.

Foto: Facebook Juventus