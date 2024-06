L’indiscrezione: Cabal sempre in quota Lazio. La differenza tra Greenwood e Samardzic

La Lazio va a fuoco lento, ma poi è importante andare a dame. Detto di Noslin, c’era la necessità di chiudere entro il 30 giugno, andranno avanti i discorsi con il Verona per il terzino sinistro Cabal, già la prossima settimana sarà quella giusta. Potrebbe sempre entrare Akpa Akpro nell’operazione, ma dipenderà molto dal diretto interessato che fin qui non ha aperto. La Lazio conta di definire (entro questa settimana) l’operazione Dele-Bashiru, la differenza è davvero minima. Lotito vorrà poi chiudere un grande colpo: dopo aver detto che è impossibile la doppia operazione Greenwood-Samardzic, il rilancio più semplice è per il centrocampista in uscita dall’Udinese, esiste la necessità di avvicinarsi ai 20 milioni chiesti. Samardzic ha altre proposte (Fenerbahce compreso), resterebbe volentieri in Italia ma non aspetterà in eterno. Quanto a Greenwood le cifre sono più alte e la concorrenza più agguerrita, molto più tra Inghilterra e Spagna che in Italia dove la Lazio è l’unico club che nell’ultima settimana ci ha provato con una certa concretezza. E magari farà un nuovo tentativo prima di arrendersi perché Lotito ha un chiodo fisso per Greenwood. A Baroni piacciono entrambi, Samardzic consentirebbe di fare un enorme salto di qualità a centrocampo dopo la cessione di Luis Alberto.

Foto: Twitter Verona