L’indiscrezione: Dele-Bashiru, mancano gli ultimi dettagli sull’ingaggio. Da lunedì…

Fisayo Dele-Bashiru è un’operazione ormai completata dalla Lazio, secondo quanto vi abbiamo svelato nei giorni scorsi. L’accordo tra il club di Lotito e l’Hatayspor è totale, operazione da 6 milioni e anche su quest’aspetto ci siamo. Adesso si aspetta che il suo agente mandi il contratto accettato nei dettagli, oggi c’è stato un contatto importante con l’intermediario italiano che cura l’operazione e le parti sono sempre più vicine. Dele-Bashiru aveva già manifestato il suo grande entusiasmo di accettare il trasferimento alla Lazio, c’erano le ultime cose da sistemare, quella che sta per terminare è stata una giornata positiva. Da lunedì in poi, forse già lunedì, si potrà lavorare per definire l’operazione in modo da permettere al centrocampista di arrivare a Roma per le visite. In queste ore c’è fiducia, serve chiudere, lo stesso club turco ha fretta avendo raggiunto l’accordo totale con la Lazio per il cartellino.

Foto: Instagram personale