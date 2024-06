Noslin-Lazio: storia di una svolta annunciata

Tijjani Noslin e la Lazio: storia di un accordo annunciato che vi abbiamo anticipato nei dettagli e che parte dallo scorso 3 giugno. Vi abbiamo raccontato poi, in diversi passaggi, che Fabiani stava parlando con Sogliano, direttore sportivo del Verona, ancor prima che si insediasse Baroni sulla panchina biancoceleste. Abbiamo aggiunto che i discorsi stavano andando avanti tra i due presidenti Lotito e Setti, aggiungendo la valutazione di 15 milioni, e soprattutto ribadendo (il 18 giugno) che la Lazio aveva in pugno Noslin e che per la chiusura sarebbe stata questione di tempo. Possibilmente entro il 30 giugno, come aveva chiesto il Verona per motivi di bilancio, e quindi entro venerdì visto che stiamo arrivando alla fine del mese. La Lazio resta molto interessata al terzino sinistro Cabal, anche questa una nostra esclusiva, ma ci sarà tempo per chiudere questa operazione. Intanto, Noslin e anche sotto quest’aspetto avevamo avvertito che l’attaccante avrebbe avuto la precedenza.

Foto: twitter Verona