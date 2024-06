Esclusiva: Lazio, le ultime su Greenwood e Samardzic. Tre colpi da chiudere

La Lazio ha pronti tre colpi, ma deve chiuderli. Stiamo parlando di Noslin e Cabal, in arrivo dal Verona, e del centrocampista nigeriano Dele–Bashiru. Per quest’ultimo c’è soltanto una piccola distanza sull’ingaggio (circa 200 mila euro) che va risolta. Confermiamo lo stand-by in corso su Stengs con fumata grigia tendente al nero. Lotito vuole fare un grande colpo e ha memorizzato due identikit: Lazar Samardzic e Mason Greenwood. Per il centrocampista offensivo dell’Udinese è stata preannunciata un’offerta di 15-16 milioni più bonus e la possibilità di inserire una contropartita tecnica tra Basic e Cancellieri. L’Udinese continua a chiedere 20 milioni più 4-5 di bonus, non è una distanza abissale e molto dipenderà da eventuali altre proposte per Samardzic (sondato dal Fenerbahce e non solo). Quanto a Greenwood la tentazione è forte, la Lazio è sul pezzo da quasi un mese e sta seguendo la situazione – come svelato – da tre o quattro giorni. Chiariamo un concetto: Greenwood piace alla Juve, ma non è stato bloccato e non è scontato che si vada avanti; il Napoli ha sondato e si è fermato. I veri rivali sono altrove (Premier e Liga), per questo motivo la Lazio sta cercando di portarsi avanti con una proposta da 20 milioni per una parte congrua del cartellino con vari e abbondanti bonus più un’eventuale e congrua percentuale da futura rivendita. Greenwood ha dato apertura, sa di piacere alla Lazio e lui ricambia, ma dipenderà dalla velocità dell’operazione per evitare che si inseriscano altri club con argomenti economici più convincenti. Riepilogando: la Lazio ha tre colpi pronti, ma sogna e studia un colpaccio.