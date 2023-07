Il retroscena: Demiral-Inter, contatti vivi (da gennaio). La formula

Merih Demiral lascerà quasi sicuramente l’Atalanta in questa sessione di mercato. Tutto questo malgrado un contratto lungo, scadenza 2026, e considerato che la Dea dopo Kolasinac (destinato a fare il difensore centrale) prenderà un altro centrale (Hien resta vivo, in corsa anche Becao) e per la corsia mancina segue Bakker. Demiral vuole l’Inter, Il classe 1998 ci sarebbe andato a gennaio se Skriniar avesse anticipato il suo trasferimento al Paris Saint-Germain. Lo scorso aprile vi abbiamo raccontato come il difensore centrale turco abbia messo i nerazzurri in cima alla lista, pur avendo negli ultimi giorni richieste dall’estero. Vedremo, bisogna trovare un accordo sulla formula: i contatti sono vivi, il club di Percassi non vuole darlo in prestito secco, ma ci sono margini per approfondire. Magari considerando qualche contropartita tecnica (per esempio, il corteggiatissimo Fabbian che presto rinnoverà il contratto con i nerazzurri). Nella lista dell’Inter c’è sempre Chalobah, ma Demiral va tenuto assolutamente in considerazione.

Foto: Twitter Atalanta