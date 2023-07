L’indiscrezione: Bakker, ora l’Atalanta accelera e la fiducia aumenta

Mitchel Bakker è un obiettivo sempre più concreto dell’Atalanta, nelle ultime ore ci sono stati contattati molto positivi e la fiducia aumenta. L’esterno sinistro ventitreenne in uscita dal Bayer Leverkusen ha una valutazione di circa 7 milioni più bonus, siamo entrati nella fase decisiva della trattativa con il via libera del club tedesco. Ora deve essere il ragazzo a sciogliere le ultime riserve e siamo sulla strada giusta. Ieri vi avevamo parlato anche di Inter e Roma, ma Bakker sarebbe collegato a un’eventuale cessione rispettivamente di Gosens o Spinazzola. Mentre l’Atalanta ha la necessità di chiudere subito, considerato che Kolasinac – in arrivo – è destinato a fare il difensore centrale, esattamente il braccetto di sinistra.

Foto: Twitter Bayer Leverkusen