L’indiscrezione: Inter, l’attesa per Skriniar. Tre nomi scartati, conferme su Demiral

L'Inter aspetta entro stasera una proposta del Paris Saint-Germain per Milan Skriniar. Rispetto a ieri non è cambiata la deadline, l'Inter per mille motivi non vuole andare fino a domani. E la richiesta è di 20 milioni. Se il Paris Saint-Germain dovesse offrire 15, bisognerebbe aggiungere dei bonus alcuni facilmente raggiungibili. Tutto può cambiare, ma attualmente è questa la posizione dell'Inter. Skriniar ha raggiunto la Pinetina, L'Inter è consapevole che Skriniar stia facendo di tutto per andar via ora e non a parametro zero, ma oggi le condizioni sono quelle. Non sappiamo quanto possano cambiare, intanto serve che il PSG si materializzi. L'Inter ha scartato tre profili per l'eventuale sostituzione: Lindelof, Kehrer e Tanganga. Dall'Inghilterra hanno rilanciato Maguire, non abbiamo conferme. Resiste, invece, il nome che vi abbiamo anticipato ieri sera, quello di Demiral (con Becao a ruota) e ci sono stati contatti con l'Atalanta che deve prendere una decisione. Demiral oggi non è un titolare, quindi è una pista da seguire. Ma prima l'offerta che l'Inter aspetta dal PSG per Skriniar…

Foto: sito Inter