Il retroscena: Demiral, nessuna lite con Gasperini. E la voglia di Inter resta intatta

Merih Demiral dovrebbe lasciare l’Atalanta la prossima estate, dopo aver sfiorato la cessione lo scorso gennaio. Ma non corrispondono al vero le ricostruzioni turche di ieri, era stata segnalata una lite tra il difensore centrale e Gasperini con rottura definitiva. Nulla di confermato perché se davvero fosse andata, di sicuro ci sarebbero state immediate conseguenze. Ma che Demiral possa andar via nella prossima sessione è abbastanza scontato, indipendentemente dal contratto in scadenza nel 2026. A gennaio, esattamente il 30 come anticipato, Demiral era stato sondato dall’Inter, principale opzione in caso di cessione anticipata di Skriniar al Paris Saint-Germain. Lo slovacco è rimasto a Milano, l’Atalanta non si è privata di Demiral. Ma la traiettoria può tornare buona anche la prossima estate: a Demiral è rimasta intatta la voglia di Inter, consapevole di essere un profilo gradito.

Foto: twitter Atalanta