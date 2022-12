IL MONACO SCOPRE BEN SEGHIR: UNA DOPPIETTA PER ENTRARE TRA I GRANDI

Il calcio Made in France scopre un nuovo talento, Eliesse Ben Seghir si presenta ai tifosi del Monaco con una prestazione davvero autorevole: la doppietta siglata in pochi minuti nella giornata di ieri lascia presagire un futuro roseo per il classe 2005, dopo Mbappé, dal Principato di Monaco potrebbe arrivare l’ennesimo crack. Di origini marocchine, milita nella nazionale francese Under-18, sognando magari di ripercorrere le orme dell’asso del PSG.

Nato nelle vicinanze di Saint-Tropez, Ben Seghir muove i primi passi sul rettangolo verde con le maglie del Cogolinois e del Fréjus Saint-Raphael. Il Monaco però non è mai stato troppo lontano, l’esperienza con l’Under-19 infatti, lo proietta nel calcio dei grandi perché è bastato poco più di 1 anno per vedere le stelle. Auxerre-Monaco, 28 dicembre 2022, gara valida per la 16esima giornata di Ligue 1: questo il battesimo calcistico del giovane trequartista.

Pur non essendo la prima presenza in assoluto tra i professionisti (esordio in Europa League contro la Stella Rossa), Ben Seghir subentra ad inizio ripresa e sostituisce uno dei compagni più rappresentativi, Ben Yedder. Dopo soli 13 minuti arriva il primo gol, vantaggio del Monaco e risultato sul 2-1. All’85’ la partita sembrava destinata a terminare in pareggio, ma Ben Seghir decide che quel debutto deve essere davvero speciale e mette a segno la sua personale doppietta. Il calcio accoglie allora un nuovo record, trattandosi infatti del più giovane calciatore a segnare una doppietta nei maggiori campionati francesi.

Il momento dei paragoni prima o poi arriva per ogni talento, nel caso specifico, si vocifera già di somiglianze con Dimitri Payet o addirittura con Thierry Henry, con il quale condivide in parte il suo record. Fratello minore di Salim Ben Seghir, attualmente al Marsiglia, possiede caratteristiche simili. Trequartista, ala sinistra o destra, velocità e tecnica non mancano. La sensazione è che molto presto il mercato accenderà i fari sul calciatore 17enne, il franco-marocchino sembrerebbe infatti ritagliarsi un posto nella scuola di lusso del Monaco insieme a James Rodriguez o Martial, oltre alla più recente cessione di Tchouaméni al Real Madrid: operazione da 80 milioni per il centrocampista francese.

Citando soltanto questi due nomi, è facile rendersi conto di come il talento venga plasmato nelle scuderie del Principato, portando molto spesso questi ragazzi a conquistare presenze con la nazionale maggiore, elemento questo che ha contribuito agli ultimi successi della Francia. Ben Seghir ritroverà certamente spazio nella gestione del tecnico Clement che, al termine del match vinto contro l’Auxerre, ha commentato con queste parole la sua prestazione: “Non è una sorpresa per me, perché in allenamento con noi fa vedere grandi cose. Siamo una squadra, un club che dà una possibilità ai giovani. Eliesse ha solo 17 anni, ma lo dimostra durante gli allenamenti, a prescindere dall’età. Ha meritato di avere la sua occasione oggi, perché ha fatto una buona preparazione nelle ultime settimane con noi e durante le amichevoli. Era importante in questa partita avere un giocatore così”.

foto: profilo Instagram ufficiale AS Monaco