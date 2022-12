Mbappé (rigore) regala il successo al PSG sullo Strasburgo (2-1). Male Neymar, simula e si fa espellere

Torna in campo il PSG dopo la sosta per il Mondiale. I campioni di Francia soffrono contro lo Strasburgo al Parco dei Principi, ma vincono 2-1 grazie al fuoriclasse Mbappé, che su rigore segna il successo dei suoi al 95′.

Mbappé che solo dopo 10 giorni dalla finale del Mondiale, torna titolare con il Paris. Sembra mettersi bene, con Marquinhos che segna la rete dell’1-0 al quarto d’ora. PSG che spreca diverse palle gol, e nella ripresa, si fa riprendere, su sviluppi di calcio piazzato. Al 51′ è proprio Marquinhos a infilare Donnarumma per uno sfortunato autogol.

Ecco che si prende la scena Neymar, non per clamori calcistici, ma per due episodi ingenui. Al 61′ smanaccia un avversario e si fa ammonire. Passa un minuto, il brasiliano cade in area, l’arbitro nota la clamorosa simulazione. Doppio giallo e quindi rosso per il brasiliano.

Le cose si complicano per il PSG, Donnarumma salva il pareggio in diverse occasioni e al 95′, l’episodio che regala i 3 punti al PSG, con il rigore assegnato. Mbappè, come aveva finito i Mondiali, non sbaglia dagli 11 metri e regala il successo ai suoi.

Il PSG vince 2-1 e sale a 44 punti, a +8 sul Lens.

