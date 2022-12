Jeremie Boga, esterno offensivo, potrebbe lasciare l’Atalanta a gennaio, dopo che in estate ilo club non è riuscito a farlo partire. Come riporta Footmercato, sul giocatore c’è l‘Olympique Marsiglia che ha iniziato dei sondaggi con il club bergamasco. Il club francese lo aveva già cercato in estate e ora punta a chiudere l’operazione a gennaio.

Foto: twitter Atalanta