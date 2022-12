Che esordio per Ben Seghir! Il talento ’05 trascina il Monaco con una doppietta contro l’Auxerre (3-2)

Successo esterno del Monaco che si è imposto 3-2 sul campo dell’Auexerre. Un successo che porta, per gran parte, il nome di Elisse Ben Seghir, ala classe 2005 che ha calato la doppietta in poco meno di mezz’ora regalando il successo ai monegaschi alla prima presenza in Ligue 1.

Foto: Instagram Monaco