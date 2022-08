Il Gallo e Mourinho: storia di un lungo inseguimento

Andrea Belotti ha avuto un grande merito: ha aspettato la Roma con una pazienza infinita. E ha ottenuto l’invocato premio. Sinceramente è una liberazione anche per noi, vista che questa vicenda andava avanti da ben 13 mesi. Era il 22 luglio 2021 quando vi parlammo della prima volta del Gallo in orbita Mourinho, spiegando che il profilo piaceva molto a Special One fin dai tempi del Tottenham, tuttavia il Torino aveva deciso di chiudere le porte. Ma anche a un anno dalla scadenza i granata decisero di non aprire, malgrado la Roma fosse viva su Belotti anche il 7 agosto 2021, poi la decisione di virare prepotentemente su Abraham. Ma è evidente che il pensiero, un bel pensiero, sia rimasto, dal 30 luglio scorso ha avuto inizio il balletto e il 1 agosto vi abbiamo dato anche le cifre. Bisognava soltanto aspettare che uscisse un attaccante, la pazienza del Gallo è stata infinita come abbiamo segnalato anche lo scorso 18 agosto. Belotti ha detto no almeno a 4-5 proposte economicamente allettanti, forse più allettanti (Galatasaray compreso). Ma voleva la Roma e Mourinho, affare fatto (e dal pomeriggio ufficiale).

Foto: sito Roma