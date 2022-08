Il retroscena: Belotti-Roma, le cifre. Ecco quando sarà formalizzato. Wijnaldum, ci siamo

L’attesa di Andrea Belotti, i tanti no alle proposte proveniente dall’estero, aveva una sola motivazione. La Roma. Gli accordi sono totali da circa 2,8 milioni a salire e a stagione più bonus per tre anni. Il Gallo avrebbe potuto optare per almeno tre o quattro club che, soprattutto dall’estero, lo hanno cercato. Ha scelto Mourinho che – come già anticipato – lo aveva cercato ai tempi del Tottenham e sondato la scorsa estate. L’accordo tra Belotti e la Roma sarà formalizzato quando uscirà almeno un attaccante giallorosso. Questione di tempo e di (minima) pazienza. Siamo ai dettagli per un’altra importantissima operazione, quella che si riferisce a Georginio Wijnaldum, il centrocampista invocato da Mourinho. L’accordo con il Paris Saint-Germain è ai dettagli, l’olandese ha già incassato un bonus, la Roma è ormai a un passo dal traguardo.

Foto: Twitter Torino