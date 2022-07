Il retroscena: Belotti, dialoghi con Gattuso. Ma aspetta la Roma e Mou (un anno dopo)

Andrea Belotti al punto di svolta. Nelle ultime ore ci stati contatti con Rino Gattuso che lo vorrebbe a Valencia, ulteriore conferma delle voci circolate ieri dalla Spagna. Ma il Gallo vuole aspettare, oggi l’unica pista italiana è quella che porta alla Roma. A conferma di quanto vi avevamo raccontato un anno fa quando avevamo parlato, a sorpresa, di un sondaggio con il gradimento di Mourinho che aveva seguito Belotti fin dai tempi del Tottenham. Poi il Gallo decise di restare granata per l’ultimo anno di contratto e la Roma andò con forza su Abraham per una grande operazione. Ora ci sono i margini per andare dai giallorossi a parametro zero, almeno questa è la sua intenzione. A maggior ragione se Shomurodov dovesse andar via (confermate le voci de “La Repubblica” di stamattina con il Bologna in vantaggio sul Torino e deciso a chiudere).

Foto: Twitter Torino