Il retroscena: Dzeko, l’Inter ha fiducia. E Mourinho gradisce Belotti

L’Inter ha fiducia di poter liberare Dzeko, in nome di un vecchio accordo tra il club giallorosso e il gigante bosniaco. In caso di offerta Edin sarebbe stato liberato, l’Inter c’è (propone un biennale) e vuole chiudere sia Zapata che Dzeko, le altre strade oggi sono alternative.

Con Zapata c’è un accordo e bisogna aspettare che l’Atalanta trovi un sostituto tra Abraham e Belotti. A Gasperini piacciono entrambi, Abraham forse un po’ di più. Ma occhio a Belotti perché qualche settimana fa vi avevamo parlato dei sondaggi di un intermediario (non italiano) che aveva incassato il gradimento in caso di partenza di Dzeko.

Normale che Mou abbia bisogno di un sostituto all’altezza. Nel frattempo la Roma ha preso Shomurodov e ora con Edin fortemente in bilico può tornare di moda l’opzione Belotti. Tutto questo, nulla possiamo escludere in questa pazza estate, a patto che domattina il Gallo non si svegli con la volontà di rinnovare il contratto in scadenza, cosa che fin qui ha sempre respinto.

Ricordiamo, solo a titolo di cronaca, che Mourinho aveva chiesto con forza Belotti ai tempi del Tottenham (e aveva Kane in squadra) ma il Toro si è sempre rifiutato di cederlo.

La Roma apprezza anche Scamacca (ora al Sassuolo e cresciuto nelle giovanili giallorosse), ma Belotti avrebbe già il placet di Mourinho.

Foto: Twitter Roma