Godin-Cagliari, Vidal-Inter: la staffetta è pronta

Diego Godin al Cagliari. Arturo Vidal all’Inter. Vi avevamo anticipato che per il difensore uruguaiano alla corte di Giulini ci sarebbe stato soltanto di attendere, con pazienza, l’epilogo della trattativa. Sarebbe stato inutile fare altri nomi, per esempio Fazio, visto che la priorità del Cagliari era quella di chiudere l’operazione con il prestigioso specialista uruguaiano. La giornata di domani servirà a mettere a posto gli ultimi dettagli, poi Godin sarà libero di andare in Sardegna per effettuare le visite. Grandissimo colpo. Esattamente come vi avevamo anticipato che Arturo Vidal la giornata di lunedì sarebbe stata quella giusta per le visite, tutto legato all’accordo tra Godin e il Cagliari. Ecco quindi che la staffetta è pronta con due operazioni molto importanti che coinvolgono l’Inter in uscita e in entrata. Da domani occhio agli arrivi in aeroporto…

Foto: twitter personale Vidal