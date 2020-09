Il retroscena: Godin ha scelto Cagliari per un motivo. Ora no stop

Diego Godin ha scelto Cagliari per un motivo, è la città natale di sua moglie e in passato aveva sempre pensato con simpatia alla possibilità di giocare proprio nel club rossoblu. Quindi, non è una scelta improvvisata o nata per caso, anzi l’esatto contrario. Se volesse, Godin potrebbe scegliere tra quattro o cinque possibilità, anche lontano dall’Italia. Ma lui vuole Cagliari e il presidente Giulini farà di tutto per accontentarlo, anche perché questi colpi gli sono sempre piaciuti. Certo, magari l’Inter (che lo libera gratis) dovrà dare un contributo sull’ingaggio da circa 6 milioni a stagione, in modo da spalmare e prolungare per tre anni. Ma oggi Godin aspetta solo il Cagliari, con la fiducia di chi confida in una felice conclusione della trattativa.

Foto: sito ufficiale Inter