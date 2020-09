Inter, la staffetta Godin-Vidal, le cessioni. E le idee per la quarta punta

Uno esce, l’altro entra. Così ha chiesto Zhang per rispettare gli equilibri in casa Inter. E non importa, ovviamente, se stiamo parlando di ruoli diversi. Godin verso Cagliari? Largo a Vidal. Il difensore uruguaiano non è stato utilizzato a Lugano, stanno davvero per essere perfezionati gli ultimi dettagli per consentirgli di sbarcare in Sardegna, contratto triennale (oppure biennale con opzione). Con Vidal è tutto fatto, proprio tutto. Confermiamo il sondaggio Atalanta per Dalbert, mentre Ranocchia ha chiesto tempo al Genoa, il difensore non è convinto pur essendo da anni margini dell’Inter. Capitolo quarta punta: confermiamo i sondaggi per Llorente, anche se il sogno di Antonio Conte si chiama Giroud. Ma occhio a Gervinho, mina vagante delle ultime due settimane di mercato, senza dimenticare che Pinamonti (come anticipato) tornerà alla base e poi l’Inter deciderà se tenerlo o se mandarlo a giocare. E resta sempre in sospeso la pratica Sebastiano Esposito, con il Parma che vorrebbe metterlo a disposizione di Liverani.

Foto: Twitter Vidal