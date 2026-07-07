Gila: Lotito ha avuto i soldi che voleva. Ora la Lazio ha due-tre piste calde

07/07/2026 | 21:01:00

Mario Gila va al Milan, vi abbiamo anticipato la chiusura dell’operazione. Lotito ha ottenuto i soldi che voleva, inizialmente era sceso da una base di 30 milioni, poi è risalito fino a quella quota perché l’obiettivo era quella di incassare la massima cifra. E c’è riuscito. Adesso la Lazio deve centrare le operazioni già impostate e che vi abbiamo svelato con successive conferme: Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria per la difesa, Asp del Bayern Monaco per la trequarti, mentre per l’attacco la prima scelta è Piccoli rispetto ad altri candidati, ma bisogna trovare l’intesa con la Fiorentina.

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