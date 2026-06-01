Esclusiva: Sergi Dominguez, non solo Lazio. Forte interesse del Tottenham

01/06/2026 | 15:15:14

Nei giorni scorsi si è parlato di Sergi Dominguez, difensore centrale classe 2005 di proprietà della Dinamo Zagabria, accostandolo soprattutto alla Lazio. Possiamo confermare il forte interesse e i contatti proficui con i suoi agenti. Ma nelle ultime ore è uscito allo scoperto il Tottenham che, dopo aver impostato da tempo e ormai definito la trattativa per lo svincolato Senesi, ha intenzione di prendere un paio di centrali. Così gli Spurs hanno messo gli occhi su Dominguez cresciuto nel Barcellona, grande velocità malgrado il fisico imponente e bravo in fase di impostazione. Si è parlato di 4-5 milioni offerti della Lazio, in realtà siamo almeno tre volte più su, poi dipenderà da eventuali bonus o dalla percentuale su eventuale futura rivendita. Ma il Tottenham ha acceso i motori dopo le prime mosse del club biancoceleste, mantenendo contatti diretti con la Dinamo Zagabria.

Foto: sito Dinamo Zagabria