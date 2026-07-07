Esclusiva: Milan, è fatta per Mario Gila

07/07/2026 | 17:00:53

Il Milan ha chiuso l’operazione per Mario Gila. E siccome tra mille chiacchiere contano i fatti, possiamo dire che siamo ai dettagli tra i due club. Ieri sera abbiamo spiegato che sarebbe stato quasi impossibile trattenere il difensore centrale che aveva raggiunto l’accordo con il club rossonero per un pluriennale tra 4 e 5 milioni a stagione più bonus. Poco fa il via libera definitivo, il Milan si è avvicinato alla soglia dei 30 milioni chiesti da Lotito. L’iniziale offerta, come già raccontato, era di 24 milioni più 2-3 milioni di bonus, adesso il balzo definitivo. E adesso il Milan si appresta a regalare ad Amorim un difensore di assoluta qualità. Ricordiamo che al Real Madrid andrà circa il 50 per cento come a suo tempo concordato.

Foto: Instagram Gila