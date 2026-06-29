Esclusiva: Lazio, nei prossimi giorni sondaggio per Piccoli. E su Zaniolo…

30/06/2026 | 00:05:41

La Lazio cerca un attaccante. È stato proposto, come anticipato, Lorenzo Lucca ma per il momento il club biancoceleste non intende aprire a contropartite tecniche all’interno dell’operazione Gila che piace molto al Napoli da un mese. Vedremo se le cose cambieranno, nel frattempo la Lazio un attaccante deve prenderlo. E possiamo dire che nei prossimi giorni ci sarà un sondaggio per Roberto Piccoli, arrivato la scorsa estate alla Fiorentina per circa 25 milioni. Di sicuro la Lazio farà un tentativo. Non ci sono conferme, almeno in questa fase del mercato, di sondaggi avanzati per Nicolò Zaniolo. Quest’ultimo è alle prese con l’adeguamento contrattuale a Udine, ma fin non ci sono stati sondaggi o manifestazioni d’interesse della Lazio.

Foto: X Fiorentina